Radiologia, ennesimo guasto alla risonanza

Per la sanità rivierasca c’è ancora tanta strada da fare perché risponda adeguatamente alle esigenze dei cittadini. È di questi giorni la segnalazione, da parte del comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’, dell’ennesimo malfunzionamento alla risonanza magnetica in Radiologia. L’associazione, che da anni marca stretta la politica regionale perché prenda impegni concreti, fa notare come ancora una volta l’ospedale sambenedettese vada messo in condizione di curare i cittadini della riviera. "Ci dicono – scrive il presidente Nicola Baiocchi - che per quasi una settimana sia stata nuovamente ferma la risonanza del Madonna del Soccorso, per l’ennesima rottura. E che questo sarebbe il sesto guasto in undici mesi. Ora gli invisibili e distratti politici della riviera, ad ogni livello da quello nazionale a quello locale e di qualsiasi colore, ci diranno - ma questa è una speranza molto labile - che sono stati stanziati i fondi per la nuova risonanza e per i lavori necessari, che è necessario attendere che si svolgano complessi lavori per poterla installare, che sono lavori lunghi e impegnativi. Insomma che bisogna avere molta, molta pazienza e che è dannoso protestare". Di pazienza, il comitato ne ha ormai ben poca. "Cosa è stato fatto negli ultimi anni per risolvere questo problema, ben conosciuto da molto tempo? E cosa si sta facendo adesso? Chiediamo ai politici come mai al ‘Mazzoni’ è stata cambiata la risonanza cinque anni fa mentre qui neppure si riesce a sapere quando inizieranno i lavori per installare quella nuova". Nel nosocomio rivierasco, sottolinea Baiocchi, bisogna attendere anni per poter avere nuove apparecchiature, competitive con il privato e necessarie per i ricoverati e per i cittadini. "Siamo quasi certi – conclude il presidente - che riceveremo come risposta, dalla politica, il solito silenzio, da destra e da sinistra, senza mai un concreto progetto operativo da parte di chi detiene il potere. E anche, purtroppo, qualche solitaria lamentela da chi è in difficoltà per un esame rinviato, ma non molto di più. Alcuni disperati cercano di incollarci addosso un’etichetta politica per poi attaccarci, visto che in quattro anni e mezzo non sono riusciti a smentire neanche un solo dato fra le centinaia che abbiamo mostrato. Noi, ostinatamente, non dimentichiamo: niente e nessuno. Arriverà il momento di nuove elezioni". Nel frattempo, si continua a ragionare sull’altro ospedale: quello che verrà. Giovedì 16 novembre tornerà a riunirsi la commissione comunale sanità, e nell’occasione verrà presentato il documento contenente la proposta per il futuro presidio di primo livello. Tanti i nodi da sciogliere, perché l’idea è quella di votare la riviera all’emergenza e urgenza: la suddivisione delle specialistiche, però, sarà piuttosto complessa da fare.

Giuseppe Di Marco