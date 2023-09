Raduno di auto d’epoca in piazza

Nell’accogliente piazza Roma a Servigliano si terrà dalla mattina a e fino al pomeriggio uno spettacolare raduno di auto d’epoca. L’iniziativa organizzata dall’Automobil club di Ascoli Piceno e Fermo con il patrocinio del Comune, prevede l’arrivo in piazza Roma alle 10,30 degli equipaggi con auto storiche di ogni marchio e anno di immatricolazione, mezzi affascinati che nonostante il trascorrere degli anni riescono ancora a far girare la testa dei passanti, invitando gli appassionati di auto fare un tuffo nel passato e dare spazio ai ricordi. Il programma della giornata prevede una visita guidata nel centro di Servigliano: al Parco della Pace divenuto monumento nazionale, alla sede della ‘Casa della Memoria’, al complesso monastico di Santa Maria del Piano; prevista anche una passeggiata in auto fra le colline dell’entroterra. Ci sarà poi la pausa pranzo con le auto che continueranno a dare spettacolo restando in esposizione fino al pomeriggio. Una bella occasione per far conoscere ai proprietari di auto storiche uno dei borghi più belli d’Italia; e allo stesso tempo offrire a residenti e visitatori l’opportunità d vedere da vicino quelle che sono a tutti gli effetti opere di ingegneria che hanno segnato le epoche.