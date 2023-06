Raffica di multe con gli autovelox Polemiche per la scarsa tolleranza

Automobilisti accerchiati e ’dissanguati’ dagli autovelox. Vanno bene i controlli sul territorio, per fare prevenzione, deterrenza, accertamenti sulle persone e i sui mezzi in circolazione, quello cui si assiste lungo molte strade è, invece, un’eccessiva presenza di autovelox mirata solo per fare contravvenzioni, molte volte assurde. Apparati tarati a 50 Kmh e automobilisti multati a 56 Kmh, che tolti i 5 chilometri di tolleranza, significa pagare una sanzione per un chilometro di più lungo una strada comoda e rettilinea come la Nazionale che va da Grottammare a Cupra oppure a Marina di Massignano. Mentre le polizie municipali ed i Comuni fanno cassa, gli operai faticano ad andare a fare la spesa e pagare una bolletta. La polizia provinciale, libera di agire su tutto il territorio, esegue controlli anche dove i Comuni, proprio per scelta fanno attenzione a limitarne l’uso, avvertendo gli automobilisti in anticipo e comunicando il giorno, l’ora e il tratto dove viene messo l’apparato elettronico per rilevare la velocità. Ci sono poi Comuni, come Cupra Marittima e Grottammare che hanno deciso di non metterli proprio, limitandosi a qualche Photored agli incroci.

In questi giorni nel Comune di Cupra stanno arrivando decine di lamentele da parte di automobilisti sanzionati lungo la nazionale dalla polizia provinciale. Multe che per aver superato qualche chilometro arrivano al costo di 29,50 euro, ma che poi lievitano incredibilmente perché le Poste non consegnano le notifiche in tempo. Per non parlare delle sanzioni che vengono mandate sulla Pec e scoperte anche due anni dopo e che, per non perdere tempo a spedire le lettere, (a spese dell’utente), costringono i cittadini a pagare fin oltre mille o duemila euro. Così non va. Ci vuole equilibrio anche nel far rispettare le regole. Quello che sta accadendo si chiama in un altro modo.

Marcello Iezzi