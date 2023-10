Raffica di multe, minoranza all’attacco

Era inevitabile che la minoranza si scatenasse dopo la raffica di sanzioni elevate nei confronti di chi, negli ultimi giorni, non ha spostato la propria auto lungo le strade soggette a pulizia. Decine, anzi centinaia di multe, sono state irrogate per la sosta vietata nelle strade del centro e di alcune aree periferiche. Fra queste, via Asiago, via Voltattorni, via Moretti e via Piemonte, ma non solo: numerose infauste sorprese sono state rinvenute sotto i tergicristalli del quartiere Santa Lucia. Secondo l’opposizione, il comune avrebbe dovuto avviare una campagna informativa ben più strutturata, prima di iniziare la pulizia. "Non si può pretendere di raggiungere tutti i cittadini – dice Emanuela Carboni - pubblicando sul sito del comune o sui social di gruppi la ripresa della pulizia delle strade, sospesa per diversi mesi. Chi non va sul sito del comune o sui social come è stato informato? Con dei piccoli cartelli apposti a molti metri di distanza l’uno dall’altro lungo le vie? Sarebbe stata opportuna quantomeno una comunicazione fonica. Si pensa a multare chi non porta con sé l’acqua per pulire le deiezioni dei cani, ma si rimane inerti di fronte ai tanti topi che girano in ogni parte della città. Poi, per addolcire la pillola, viene promessa la realizzazione di un cimitero e di una spiaggia per cani: quasi certamente promesse vane come tutte quelle che sono state fatte in campagna elettorale. Il primo interesse di questa amministrazione non è la città, né i cittadini: ritengo necessario un esame di coscienza, ammettere la propria incapacità, e tornarsene a casa".