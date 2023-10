Raffica di multe: quasi 300 in poche ore

Sono state 278 le multe elevate nella prima mattina di ieri lungo le strade del quartiere San Filippo Neri e nella zona a ovest della Nazionale, programmate per la pulizia. Tutte sanzioni di circa 28 euro, se pagate entro i primi 5 giorni, legate, appunto, allo spazzamento di metà della carreggiata. Lungo le strade in questione ci sono i cartelli di divieto di sosta in entrambi i lati, per brevi fasce orarie, che annunciano il divieto di sosta a settimane alterne, in modo da consentire alla spazzatrice della Picenambiente di eseguire la pulizia della careggiata. Il servizio è attivo da diversi mesi e non è stata mai elevata una multa. In più circostanze gli addetti hanno lasciato degli avvisi sui parabrezza delle auto dimenticate lungo il tratto di strada oggetto dell’intervento, a volte è stata eseguita anche la fonica, ma col passare del tempo i residenti hanno continuato a dimenticare di spostare l’auto nel giorno e nella fascia oraria indicata sui cartelli di divieto di sosta. Alla fine sono scattate le sanzioni, ma dopo sette mesi circa. Provvedimento su cui non vi è nulla da dire, ma vista la pazienza che aveva avuto fino a ora, il Comune o chi di dovere, avrebbe potuto avvertire per l’ennesima volta annunciando che da lunedì sarebbero scattate le multe.