Raffiche di vento e disagi, un albero caduto nel Tronto

I vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati durante tutta la giornata di ieri per far fronte alle numerose chiamate di intervento a seguito di problemi di varia natura causati dal forte vento che ha spazzato tutta la provincia. In tutte le Marche circa 200 interventi effettuati, soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree, infissi pericolanti e tettoie divelte. Non si segnalano situazioni di criticità. Nella provincia di Ascoli almeno una trentina se ne contavano nel tardo pomeriggio, ma sono proseguiti anche durante la sera poiché il vento in alcune zone ha continuato a spirare molto forte.

Il più impegnativo è stato quello a Porta Tufilla dove in mattinata un grosso albero è stato spezzato dal vento ed è caduto nel fiume Tronto. Un altro albero è caduto anche ad Acquaviva, sempre a causa del vento, ed anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. In tutta la regione la fascia collinare è stata quella più colpita dove si sono concentrati il maggior numero di interventi.