Ragazza di 17 anni trovata morta, choc in una casa a Porta Maggiore

E’ una vera e propria tragedia quella che è avvenuta ieri mattina ad Ascoli. Una ragazza di soli 17 anni è stata trovata morta dai familiari all’interno dell’abitazione nel quartiere di Porta Maggiore. Si sarebbe trattato di un gesto volontario compiuto dalla giovanissima ascolana per motivi ignoti. L’allarme è scattato intorno alle 9,40 di ieri con telefonate al numero delle emergenze. In un primo momento sono stati allertati anche i vigili del fuoco del comando provinciale, ma il loro intervento non è stato più ritenuto necessario. Sul posto sono invece rapidamente giunti i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della giovanissima ascolana. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno verificato in breve la dinamica dell’accaduto raccogliendo elementi chiari e inequivocabili che riconducono la morte della ragazza ad un gesto autolesionistico.