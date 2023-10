Ragazza investita sul lungomare, il perito: "Il sole può aver abbagliato Locci"

"Il sole era basso e potrebbe dunque aver ’"accecato’ il conducente dell’auto investitrice che comunque procedeva entro il limite di 50 chilometri all’ora. Inoltre la vegetazione a bordo strada può aver impedito di vedere bene sia a chi guidava la vettura, sia alla ragazza che attraversava la strada ed è stata investita". E’ l’importante testimonianza resa ieri davanti al tribunale di Ascoli dal consulente della Procura Gregori nell’ambito del processo a carico di Giorgio Locci, ex comandante della polizia municipale di Cupra Marittima, ora in pensione, che deve rispondere di lesioni gravi. Oggetto del dibattimento davanti al giudice Tiziana D’Ecclesia l’incidente stradale avvenuto il 3 marzo del 2020 sul lungomare di San Benedetto, all’altezza di viale delle Tamerici, nel quale rimase gravemente ferita una ragazza di 26 anni che per le conseguenze fu ricoverata in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

Il perito della procura ha illustrato le conclusioni degli accertamenti svolti a livello documentale. "In quel punto l’inclinazione del sole era di 14,3 gradi per cui può aver abbagliato il conducente dell’auto" ha detto Gregori che sulla velocità portata dalla Toyota Yaris guidata da Locci ha detto che a suo avviso "era entro il limite di 50 chilometri orari". Insieme al sole accecante, un ruolo potrebbe averlo avuto anche la vegetazione a bordo strada, quale disturbo sia al comandante Locci che alla ragazza che fu colpita all’arto inferiore sinistro e riportò lesioni importanti. Dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in direzione est-ovest è finita a terra e ha perso conoscenza.

p. erc.