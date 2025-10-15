Ragazza picchiata in disco, buttafuori nei guai

San Benedetto (Ascoli), 15 ottobre 2025 – “Hai rotto il…” e giù uno schiaffone in pieno volto che ha fatto cadere a terra la ragazza alla quale l’epiteto e l’aggressione sono stati rivolti. E’ di un fatto avvenuto in una nota discoteca di San Benedetto che si è occupato il tribunale di Ascoli che ha condannato a due anni di reclusione il responsabile della sicurezza, un 34enne abruzzese dipendente di un istituto di vigilanza privato, finito sotto processo per le accuse di violenza privata, lesioni alla ragazza in questione e ad una sua amica, intervenuta a difenderla. Il pubblico ministero Saramaria Cuccodrillo ha chiesto la condanna a tre anni e mezzo per l’imputato difeso dall’avvocato Mario Ciafrè, per il quale il giudice ha disposto la sospensione della pena, la non menzione nel casellario giudiziale: stabilita una provvisionale di 8.000 euro di risarcimento danni alla parte civile.

Il fatto è avvenuto la notte del 29 agosto del 2022 all’interno del locale della movida sambenedettese, gremito di giovani tra cui la ragazza che aveva alzato troppo il gomito ed era piuttosto brilla. La sicurezza del locale, visto che era particolarmente su di giri, l’aveva minacciata di cacciarla dal locale, mostrandole anche un pugno chiuso. L’uomo però dalle parole è passato ai fatti: alle rimostranze della giovane l’ha afferrata al collo, le ha preso il braccio destro e l’ha portata a forza all’esterno del locale (da qui l’accusa di violenza privata). Fuori dalla discoteca l’ha quindi colpita con uno schiaffo, scaraventandola a terra, provocandole un trauma cranico e del massiccio facciale con focolai contusivi emorragici multipli e frattura mastoidea. La ragazza ha dovuto far ricorso alle cure dell’ospedale dove è stata ricoverata 10 giorni e dimessa con una prognosi iniziale di 50 giorni.

Anche l’amica venne trascinata fuori dal locale, presa per un braccio, ed anche nei suoi confronti il responsabile della sicurezza doveva rispondere di violenza privata e lesioni personali aggravate (5 giorni di prognosi). A seguito di quanto accaduto quella sera di estate nel locale sambenedettese, le due ragazze hanno denunciato l’uomo che vi lavorava per garantire sicurezza ai tanti giovani presenti all’interno del locale. Le indagini coordinate dalla Procura hanno portato ad acquisire elementi e testimonianze che sono sfociate nel processo terminato con una condanna a due anni, comunque più lieve rispetto alla richiesta della magistratura.