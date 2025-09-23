Il giallo della ragazza trovata morta: i segni sul collo nel mirino

Ascoli Piceno, 23 settembre 2025 – E’ stata effettuata ieri in obitorio l’autopsia sul corpo della 37enne trovata impiccata il 17 settembre scorso all’interno della sua abitazione nel centro storico di Ascoli.

L’accertamento è stato disposto dalla Procura di Ascoli alla luce del sopralluogo effettuato la mattinata stessa del ritrovamento del cadavere, denunciata dal 40enne che era con lei nel piccolo appartamento, teatro della tragedia. Le circostanze del decesso, la giovane età della vittima, nonché gli accertamenti effettuati nei giorni successivi sentendo diverse persone, hanno spinto il procuratore Umberto Monti e la collega Cinzia Piccioni a disporre l’esame autoptico affidato ai medici legali Francesco Brandimarti e Sabina Canestrari.

E’ stato dunque aperto un fascicolo dalla Procura di Ascoli sull’accaduto ed è stato iscritto al registro degli indagati l’uomo che era in casa quella mattina, per dargli la possibilità di nominare a sua volta un avvocato e quindi il medico legale che ha presenziato all’autopsia.

Per conoscere gli esiti occorrerà attendere gli esami di laboratorio, per i quali ci vorrà un po’ di tempo. La Procura vuole sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi diversa da quella del suicidio; un atto doveroso nel rispetto sia della giovane mamma deceduta, che del compagno che era con lei.

Per questo la prima parte dell’autopsia ieri è stata dedicata all’analisi approfondita dei segni intorno al collo della donna. C’è infatti una differenza sostanziale fra quelli causati da un suicidio per impiccagione da quelli di un omicidio per impiccagione. Al momento resta l’ipotesi principale, quella che la donna si sia impiccata con una corda al soppalco del piccolo appartamento dove viveva col compagno. Terminate le esigenze investigative la salma della 37enne verrà restituita ai familiari per le esequie.