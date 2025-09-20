Ragazza violentata all’Albula: c’è la condanna

Dovrà scontare una pena a 5 anni 4 mesi e 30 giorni di reclusione il 24enne egiziano accusato di aver violentato una ragazza a San Benedetto la notte fra il 14 e il 15 settembre 2024. Difeso dall’avvocata Michela Romagnoli, l’uomo era accusato di violenza sessuale per la quale i suoi legali hanno formalizzato la richiesta di processo con rito abbreviato che, in caso di condanna, garantisce lo sconto di un terzo rispetto alla pena base. Nessuna aggravante è stata contestata dalla Procura. Tenuto conto del rito alternativo e del relativo sconto di pena, il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti lo ha condannato a 5 anni, 4 mesi e 30 giorni di reclusione. A nulla è valsa la difesa del giovane egiziano che ha sostenuto che la ragazza fosse consenziente. Il giovane venne arrestato dai carabinieri due giorni dopo il fatto nel centro di San Benedetto quando i militari della stazione vennero chiamati ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Ascoli.

Quando lo avvicinarono, lui tentò una fuga disperata in mezzo alla gente, ma fu raggiunto e arrestato, per poi essere rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto. I fatti addebitati all’egiziano risalgono dunque a metà settembre 2024, allorquando, alle prime ore del mattino è giunta una chiamata al numero delle emergenze da parte di una donna che segnalava una giovane nella zona del torrente Albula, in pieno centro cittadino ma in luogo isolato, che lamentava di essere stata violentata. Sono subito scattate le indagini con tradizionali attività di polizia giudiziaria ma anche lo studio delle immagini di videosorveglianza cittadina e l’analisi tecnica dei dispositivi mobili. L’attività investigativa, svolta sotto la direzione della Procura di Ascoli, ha consentito ai carabinieri di ricostruire le modalità attraverso le quali l’egiziano sarebbe riuscito a compiere la violenza, approfittando di una fragile condizione psicofisica della ragazza, turbata dopo una lite con un’amica davanti ad un locale del lungomare nord di San Benedetto. L’uomo si sarebbe offerto di accompagnarla e di confortarla mentre si allontanava da sola, conducendola però in un luogo appartato, nel giardino ’Nuttate di luna’, nei pressi del Torrente Albula, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. L’attività investigativa dei carabinieri è stata svolta in sinergia investigativa e con il contributo del personale del Commissariato di Polizia.

Peppe Ercoli