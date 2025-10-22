Ragazzi in sciopero. Liceo sovraffollato, ricreazione in classe:: "E la socializzazione?"

Gli studenti del Liceo Scientifico ‘Antonio Orsini’ di Ascoli hanno indetto ieri mattina una giornata di sciopero dopo l’entrata in vigore della direttive contenute nella nuova Circolare emessa dalla Dirigente Scolastica, Cinzia Pettinelli, con cui si vieta di uscire dalla classe durante l’intervallo. Un provvedimento, reso necessario con il sovraffollamento di alunni (ben 879) e dopo gli ultimi avvenimenti conclusi con la caduta di un armadietto, fortunatamente senza procurare conseguenze. Un provvedimento che secondo la Circolare emessa è comunque momentaneo e durerà solo una settimana, giusto il tempo di convocare per martedì 28 ottobre il nuovo Consiglio d’Istituto e varare un Regolamento idoneo alla gestione dell’ordine scolastico nei minuti della ricreazione.

Ma gli studenti dello Scientifico non hanno voluto sentire ragioni. Dopo il divieto dell’uso dei cellulari che aveva già creato diversi malumori, la decisione di limitare le attività durante le assemblee di istituto e le restrizioni per i tornei studenteschi che hanno sempre caratterizzato le attività dei ragazzi dello Scientifico, tra i pochi istituti scolastici cittadini ad avere campetti sportivi all’aperto, si è deciso di indire una giornata di sciopero anche per sensibilizzare le autorità scolastiche. Così tramite il Rappresentante d’Istituto, Michelangelo Galeati, hanno chiesto la revoca immediata del Provvedimento emesso domenica 19 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo: "Oggi ci vediamo costretti a riunirci come protesta verso le ultime restrizioni che sono state applicate al Liceo Scientifico – ha dichiarato proprio Michelangelo Galeati a nome dei ragazzi dell’Istituto ‘Orsini’ – riguardante la ricreazione, che a nostro avviso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo le gite non organizzate, i tornei studenteschi negati, l’alternanza scuola-lavoro in orario pomeridiano e solo due mezz’ore al giorno per poter usufruire dei servizi igienici, ora veniamo chiusi in classe nei nostri unici 10 minuti di svago? Dov’è finito il principio di ’socializzare senza telefoni’ se non possiamo nemmeno uscire dalla nostra aula?"

In effetti stride che una circolare arrivi proprio nell’anno in cui dal ministero dell’Istruzione sono state strette le maglie dell’uso dei cellulari, e uno tra i motivi di questa decisione è proprio quella di aiutare i ragazzi a tornare a conoscersi viso a viso, utilizzando meno gli schermi. Anche se pretenderlo da una generazione di nativi digitali è abbastanza difficile. "Il sovraffollamento nei corridoi – continua il rappresentante d’istituto, riprendendo il tema della circolare emanata dalla preside – c’è sempre stato ed è sempre servito ad alleviare le lunghe giornate di lavoro nelle quali ci impegniamo. Con questo atto, e con il consenso silente di alcuni membri del corpo docenti – ha concluso il Rappresentante d’Istituto – chiediamo il ritiro di questa circolare (dato che non c’è stato spiraglio alcuno di negoziazione) almeno fin quando la questione non verrà sollevata in Consiglio".

Valerio Rosa