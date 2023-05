Ragazzi, musica e inclusione

Inizierà il 9 maggio in Ascoli Piceno il progetto Erasmus "Music in Inclusion" che coinvolgerà tre Istituti di musica europei: l’Istituto Gaspare Spontini di Ascoli in Italia, Topophone di Toulouse in Francia e la scuola di musica primaria municipale "Stefan Gajdov"di Veles del Nord Macedonia. Il coordinatore del progetto macedone Ilija Nastovski insieme al project manager italiano Alceste Aubert, hanno deciso di sviluppare un nuovo progetto europeo sull’Inclusività. L’Istituto Musicale Gaspare Spontini di Ascoli è una scuola che nel suo lavoro a lungo termine pratica metodi eccellenti nell’implementazione dell’inclusione: si realizzeranno tre giornate di attività e di confronto sui metodi educativi europei. L’undici maggio è previsto un concerto e la consegna a tutti i partecipanti dei certificati europei. Non mancheranno momenti di conoscenza del territorio piceno ricco di storia, cultura e arte.