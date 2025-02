"Ragazzi, occhio ai rischi del web"

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, la dirigente scolastica dell’Isc Leopardi di Grottammare, Luigina Silvestri e il presidente del consiglio di istituto, Luca Sestili, hanno lanciato un messaggio chiaro: proteggere i ragazzi dai rischi del web non è solo un compito scolastico, ma una responsabilità condivisa tra docenti e genitori. Nella lettera indirizzata alle famiglie scrivono: "Come scuola, ci impegniamo ogni giorno per fornire ai ragazzi e alle ragazze gli strumenti necessari per diventare cittadini digitali consapevoli e responsabili. Tuttavia, il nostro lavoro non può essere efficace senza la collaborazione delle famiglie. Ignorare il mondo digitale dei ragazzi non significa favorire la loro autonomia, ma lasciarli soli di fronte a potenziali minacce. L’universo dei social è pieno di insidie e il modo migliore per evitarle è conoscerle e affrontarle con consapevolezza".