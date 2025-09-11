Ragazzine trasformate in pusher. Arrestato un cubano di 29 anni

Un 29enne cubano residente a San Benedetto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di costringere ragazze, talvolta anche minorenni, a spacciare droga e psicofarmaci. Si è trattata una lunga indagine, coordinata dalla Procura di Ascoli, che ha avuto inizio nel 2023 e che si è protratta per alcuni mesi del 2024, attraverso intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati e profili social. Gli investigatori dei carabinieri hanno ricostruito una serie di attività moleste e minatorie messe in atto dal giovane cubano nei confronti delle ragazze per costringerle allo spaccio di cannabis e cocaina. Approfittando della particolare condizione di vulnerabilità in cui versavano alcune giovani, per motivi di salute e di tossicodipendenza, il 29enne le spingeva allo spaccio degli stupefacenti che le giovani nascondeva all’interno di indumenti intimi. Le minacce avvenivano sotto varie forme che in caso ha interessato anche la madre di una di una ragazza e dalla quale è partita l’attività d’indagine. Alla fine i nodi sono arrivati al pettine e ieri mattina, recatosi al locale Commissariato per espletare alcune pratiche amministrative, ha visto scattare le manette ai polsi. Al termine delle formalità di rito, carabinieri e polizia l’hanno accompagnato al carcere di Marino, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’interrogatorio di garanzia dove avrà l’occasione di raccontare la propria versione dei fatti. ma. ie.