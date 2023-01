Ragazzo aggredito da due cani e armi sequestrate

Attimi di apprensione ieri pomeriggio intorno alle 14 in via Tobagi, a Lido Tre Archi di Fermo. Un ragazzo, per cause in corso di accertamento, è stato aggredito da due cani, probabilmente molossi. Il giovane, che dovrebbe essere straniero, è stato trovato a terra ferito. Ora si indagherà sul fatto grazie alle telecamere installate nella palazzina e anche un testimone avrebbe assistito a tutta la scena.

Il 31 dicembre invece, i carabinieri di Fermo e di Sant’Elpidio a Mare, in seguito ad una denuncia per minaccia hanno denunciato per detenzione illegale un uomo, già noto alle forze dell’ordine: aveva un pistola antica, spade e pugnali, un fucile e una rivoltella senza matricola. Le armi sono state tutte sequestrate.