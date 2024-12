Ragazzo finisce sotto il treno. La tragedia provoca ritardi fino a due ore per diverse corse

La dorsale ferroviaria Adriatica tagliata in due a seguito della tragedia accaduta nella stazione di Grottammare, dove un giovane di 32 anni è finito sotto il treno intercity Lecce-Bolzano che l’ha dilaniato. E’ successo pochi minuti prima delle ore 14 di ieri nella piccola stazione, dove nessuno ha visto realmente com’è accaduto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria di San Benedetto. La vittima si chiamava Daniele Di Felice, residente a San Severino Marche e domiciliato a Grottammare dove viveva con la madre pensionata. Il giovane da qualche tempo era in cura presso un reparto ospedaliero e seguito dal medico di famiglia. Sul luogo della disgrazia anche i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e il personale di Rete ferroviaria. Il primo sopralluogo sui resti della vittima, trascinati per centinaia di metri, è stato eseguito dal personale sanitario della potes di Offida, poiché entrambi gli equipaggi dell’ospedale di San Benedetto erano in quel momento impegnati in altrettanti interventi. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto gli inquirenti, sotto la direzione della Procura, hanno visionato le telecamere di videosorveglianza. Quelle del servizio comunale non hanno ripreso il giovane, che potrebbe essere entrato nella stazione passando dall’ingresso laterale a nord del bar, dove ci sono le scale del sottopasso. Tutta la linea ferroviaria è stata riaperta alle 16,30. I treni in transito hanno accumulato ritardi per circa cento minuti, in particolare quelli a lunga percorrenza come i Frecciarossa.

Marcello Iezzi