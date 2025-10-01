Ragazzo problematico aggredisce carabiniere: lesione a una mano

Per difendere la mamma che rischiava di essere aggredita dal figlio in stato di profonda alterazione, il comandante dei carabinieri di Grottammare, Giuseppe Gallo (foto), ha subito una grave lesione dei tendini del dito pollice della mano destra. Dovrà, probabilmente sottoporsi a un intervento chirurgico e stare lontano dal servizio per diverso tempo. È accaduto nel pomeriggio inoltrato di lunedì sulla spiaggia di fronte allo stabilimento balneare-ristorante ‘Il Grillo’ di Grottammare. Secondo quanto è stato possibile verificare, il ragazzo, figlio adottivo di una famiglia residente a Colonnella, era agitato, minacciava di suicidarsi, urlava, inveiva contro le forze dell’ordine. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Grottammare, il giovane era bagnato fradicio, appena uscito dall’acqua vestito e continuava a sbraitare. Il luogotenente Giuseppe Gallo è riuscito a calmarlo facendolo sedere fuori del ristorante e tutto sembrava risolto. La situazione è poi precipitata di nuovo quando sul posto è arrivata la madre.

Il ragazzo, non nuovo a simili reazioni e per le quali ha dovuto più volte far ricorso ai sanitari dell’ospedale, ha cercato di aggredirla. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, l’hanno steso a terra ed ammanettato. Vi è stata una colluttazione durante la quale il comandante dei carabinieri ha subito il serio danno al pollice della mano destra. Il ragazzo è stato sedato dal personale della potes-118 e trasportato all’ospedale, dov’è finito anche il comandante della stazione carabinieri. Dopo gli accertamenti diagnostici il luogotenente Gallo è stato dimesso con una prognosi iniziale di 30 giorni. Pare, a ogni modo, che per ristabilire la funzionalità dell’arto debba sottoporsi a un delicato intervento presso il reparto di Chirurgia della mano di Ancona, lo stesso in cui nel febbraio scorso fu operata la poliziotta Magdalena Fioretti, che subì il distacco della falange distale del dito indice della mano destra, a seguito di un morso inferto da un 24enne.

Marcello Iezzi