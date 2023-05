Raggira vecchina, denunciato

Era riuscito a truffare un’anziana, facendosi consegnare circa duemila euro in contanti fingendo di essere un amico del nipote e che quest’ultimo aveva bisogno di soldi perché si trovava in difficoltà. Sulla sua strada, però, ha trovato un vicino di casa della donnamolto attento. È stato incastrato così un diciannovenne campano che, ieri, è stato arrestato a Venarotta. L’anziana, purtroppo, era caduta nel tranello del giovane, aprendogli la porta della sua abitazione, facendolo entrare e consegnandogli i soldi richiesti. Un altro residente della zona, però, ha visto tutta la scena e ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri della sezione locale che la polizia municipale. Gli agenti hanno bloccato il diciannovenne all’uscita dell’abitazione e, avendo in tasca i soldi consegnati dalla donna, è stato arrestato in flagranza di reato.