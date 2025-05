Raggiro a Monticelli: "Siamo della polizia", si fanno dare oro e soldi: nonnina accusa malore

"Signora, siamo della Polizia, dovremmo salire in casa per un controllo. Ci apra per cortesia". Più o meno con queste parole è stata circuita un’anziana donna ascolana da due soggetti che si sono presentati ieri mattina a casa sua, a Monticelli. Oltre al danno del furto subito (soldi e gioielli) la 77enne ha avuto un malore tanto da dover chiedere l’intervento dei sanitari del 118 che in pochi minuti sono giunti a casa sua e le hanno prestato le cure necessarie. Fortunatamente si è trattato solo di un forte stato di agitazione dovuto allo spavento per la brutta disavventura che le era capitata; non è stato necessario quindi il trasferimento al pronto soccorso poiché i sanitari, con grande professionalità e umanità, l’hanno tranquillizzata sul posto ed hanno atteso l’arrivo di un familiare della donna ascolana, nel frattempo avvisato di quanto era accaduto. Sul posto sono poi giunti anche i poliziotti (quelli veri) della Questura di Ascoli che hanno raccolto il racconto della 77enne cercando di mettere insieme elementi per riuscire ad individuare i due malfattori autori del furto che si sono dileguati rapidamente: a tal proposito non è esclusa la presenza di un terzo soggetto alla guida dell’auto con la quale sono fuggiti. I due malviventi sono dunque riusciti ad introdursi nell’appartamento della signora che ha creduto alla versione che fossero due poliziotti. Ingenuamente li ha accolti in casa, turbata dal sentire che dovevano fare dei controlli a casa sua, in un momento in cui era sola. Quando sono entrati in casa è stata distratta in qualche modo da uno dei due, mentre l’altro ha cominciato a rovistare nei cassetti ed è riuscito ad individuare dove l’anziana teneva i soldi e alcuni oggetti preziosi che sono stati arraffati dai malviventi: non è chiaro quale sia stata la somma precisa, ma dovrebbe aggirarsi intorno al migliaio di euro in contanti, oltre al valore dei gioielli. Vale la pena ricordare alcuni consigli per evitare disavventure di questo tipo che purtroppo sono frequenti. Innanzitutto non aprire la porta di casa a sconosciuti, ad aziende di erogazione di servizi ed enti socio-assistenziali come Inps-Inail. Nessuna amministrazione dello Stato esige denaro porta a porta. Se non si è certi della loro identità, non aprire e nel dubbio contattare il servizio pubblico di emergenza 112. Nel caso di forze di polizia chiedere sempre di mostrare il tesserino identificativo, soprattutto se chi si presenta non indossa una divisa riconoscibile. Peppe Ercoli