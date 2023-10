Ragioniere, carpentiere e addetto alle pulizie

Ci sono diverse opportunità anche sul territorio di San Benedetto. Si ricerca, in particolare, ragioniere contabile con esperienza nel ruolo per occuparsi di contabilità generale, fatturazione e customer service. Sempre in riviera si ricerca addetto o addetta alle pulizie di interni con esperienza pluriennale nel ruolo, automunito. Ancora, azienda ricerca un carpentiere edile, anche senza esperienza. Un’altra azienda ricerca, invece, muratore eo manovale con esperienza pluriennale nel ruolo da impiegare in cantieri nella provincia di Ascoli. Ancora, si ricerca idraulico con esperienza pluriennale nel ruolo eo da avviare alla professione o apprendista. Per tutti questi annunci il centro per l’impiego di riferimento è quello di San Benedetto del Tronto (Email: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it; telefono: 0735655600).