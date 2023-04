Raid di furti nei negozi Arrestato il ladro

Stava compiendo una raffica di furti nei negozi del centro di San Benedetto, ma i carabinieri del locale nucleo operativo radio mobile hanno interrotto l’impresa criminosa, arrestato il ladro e recuperato circa mille euro di bottino che il ladro aveva in tasca, dopo aver ripulito i registratori di cassa di almeno tre attività commerciali. In manette è finito un trentottenne residente nel vicino teramano, personaggio già noto alle forze dell’ordine. Il blitz ladresco sull’isola pedonale della città è andato in scena nella notte fra giovedì e venerdì. Nel mirino del delinquente le attività commerciali: TrendyMika, negozio di abbigliamento donna in via Secondo Moretti; Blondie, abbigliamento e accessori per donna, che si trova in via XX Settembre e la gelateria Cremosè che si trova all’angolo fra via Secondo Moretti e via Montebello.

I carabinieri del reparto radio mobile hanno bloccato il malvivente proprio all’uscita della gelateria trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e con le tasche piene di contanti prelevati nelle diverse attività.

Al momento i negozi in cui sono avvenuti i furti sono tre, ma gli accertamenti proseguono e non è da escludere che possano essere di più. Le indagini dei militari dell’arma vanno avanti in tale direzione.

All’esame degli investigatori dei carabinieri, vi sono le telecamere di videosorveglianza cittadina, ma anche quelle private delle singole attività, i cui titolari oltre ad aver perso piccole somme di denaro, hanno subito danneggiamenti degli infissi e suppellettili. Il trentottenne abruzzese, che non sarebbe nuovo a simili imprese, è stato subito fermato, perquisito e condotto in caserma. In seguito gli organi competenti hanno disposto l’arresto dell’uomo in attesa della convalida del provvedimento che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

Marcello Iezzi