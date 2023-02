Ramona Liodori di Centobuchi taglia oggi il traguardo delle 40 primavere nel pieno della freschezza, della gioia e della bellezza. Per l’occasione, tramite il Carlino, riceve una dedica particolare: "Quaranta anni: sei giunta fino a qui. Ora credi in ciò che vuoi realizzare, culla un intento, coltiva un sogno. Proteggi i tuoi spazi e scegli ciò che è semplice. Non dimenticare mai di divertirti. La tua energia è preziosa e chi ti conosce ti apprezza e può solo ammirare la bellezza che sei. Ramona, ricordati che sei un’anima speciale. Con affetto e amicizia, i colleghi della scuola secondaria di Monteprandone ti fanno i loro più cari auguri". Ramona oggi sarà circondata dagli affetti più cari e sicuramente tra i ricordi indelebili di questo compleanno rimarrà la dedica spontanea, sincera e speciale dei suoi colleghi della scuola di Monteprandone.