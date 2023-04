Raoul Bova gira in piazza Bagno di folla per l’attore

E’ arrivato quasi a sorpresa, ieri, ad Ascoli, Raoul Bova. Accolto come una star, l’attore romano ha girato, in mattinata, al Caffè Meletti, alcune scene della nuova fiction ‘I fantastici cinque’ che lo vede protagonista. Ma la sua breve permanenza in città non è passata di certo inosservata, anche per via della presenza nel salotto cittadino di due tir della troupe al seguito. L’artista, che si è concesso con garbo e simpatia a selfie e autografi, ha richiamato fuori dallo storico bar di piazza del Popolo decine e decine di fan, o semplici curiosi, che hanno aspettato il termine del set (dentro e sulla terrazza del caffè) per avvicinarlo. Ad accoglierlo al Caffè Meletti il sindaco Marco Fioravanti e, con lui, anche i ragazzi di ‘Facciamo gol alla disabilità’ con i quali l’artista si è intrattenuto per parlare e scattare alcune foto. "Un bellissimo abbraccio, di inclusione e integrazione, tra un grande attore come Raoul Bova e i fantastici ragazzi di ‘Facciamo goal alla disabilità – ha commentato il primo cittadino ascolano –. Stamattina sono state girate al caffè Meletti alcune riprese della fiction ‘I fantastici cinque’, ennesima vetrina promozionale per la nostra città, che presto sarà nuovamente in televisione". La fiction, che dovrebbe andare in onda sul piccolo schermo il prossimo autunno, è prodotta dalla Lux Video, la stessa di fiction di successo quali ‘Viola come il mare’, ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Blanca’, ‘Un passo dal cielo’ e ‘Doc-nelle tue mani’, e la tappa ascolana per le riprese ha seguito quella nell’anconetano dove la troupe e l’attore sono rimasti per diversi giorni. Insomma full immersion tutta marchigiana per Raoul Bova.

Oltre alla fiction, anche il programma tv: Si sono concluse ieri pomeriggio le riprese della trasmissione ‘4 Ristoranti’ in onda su Sky Uno e su TV8, condotta dallo Chef Alessandro Borghese. Dopo aver coinvolto i ristoranti "Figli di" di via Marucci con i titolari Stefano e Flavia Esposto, "Zeneat" di Via Napoli con la titolare Eleonora Balestra e "Chisc" di Via Cairoli con Emanuele Melchiorre, ieri pomeriggio è toccato a "Cusinè Royal 2.0" di Via di Vesta con il titolare Giorgio Pelliccioni. In mattinata lo Chef Borghese non si era sottratto alla tradizionale passeggiata in Piazza del Popolo dove ancora una volta ha firmato autografi e ha posato per i vari selfie con i numerosi fans.

Lorenza Cappelli