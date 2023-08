Rapimento di minori e fake news: scatta la mozione

L’allarme circolato in questi giorni sul presunto tentativo di rapimento di bambini lungo il litorale di Grottammare finirà in Consiglio comunale con una mozione che presenterà il consigliere di "Grottammare Città Unica", Lorenzo Vesperini. "Chiederemo una commissione consiliare sul procurato allarme a danno della città, tutelandone l’immagine in ogni sede giudiziaria, laddove risultasse necessaria – scrive nella nota alla stampa il consigliere Vesperini – La notizia allarmante circolata sui social anche attraverso un giornale online su tentati rapimenti a danno di bambini chiede chiarezza e verità. L’articolo, uscito in questi giorni, deve far riflettere chi, svolgendo un servizio pubblico, grida l’allarme sui social invece di trattare con scrupolosa responsabilità la notizia come le norme deontologiche e professionali del giornalismo contemplano – aggiunge Vesperini – Negli anni, come gruppo consigliare Grottammare Città Unica, abbiamo sempre lavorato attraverso atti e proposte sulla sicurezza e controllo e trovo inaccettabile vanificare gli sforzi fatti con notizie che distruggono la tranquillità delle numerose famiglie che vivono e scelgono Grottammare come meta turistica".