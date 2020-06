Ascoli Piceno, 21 giugno 2020 - Rapinato da un malvivente solitario il punto vendita di "Acqua & Sapone" in via Murri, a piazza Immacolata. Il bandito, che ha detto di essere armato di pistola, è fuggito a piedi con un bottino di alcune centinaia di euro, senza aspettare l’apertura della cassa temporizzata. E’ accaduto intorno alle 13,30 di ieri e nonostante l’ora di pranzo nel negozio, che fa orario continuato, c’erano diverse persone e anche in fila davanti alla cassa. Il delinquente indossava la mascherina, obbligatoria per entrare nel negozio, un cappellino con la visiera calata sul volto e anche un paio di guanti, per cui ha reso inutili eventuali rilievi tecnici che i carabinieri del reparto operativo di Ascoli avrebbero voluto eseguire.

L’uomo, con capelli brizzolati che si intravedevano fuori del cappellino, dopo aver fatto un giro nel negozio, si è messo in fila insieme con altri clienti, come nulla fosse, senza destare sospetti. Quando è stato il suo turno, ha minacciato il cassiere per farsi consegnare tutto il denaro in quel momento nella cassa continua, dicendo di essere armato, ma si sospetta fosse un’arma replica. Arraffato il denaro, il rapinatore è uscito tranquillamente e si è allontanato a piedi, forse atteso da un complice o forse aveva un mezzo a poca distanza. Nessuno si è accorto di quello che stava accadendo, neppure i clienti che erano in fila con lui. Pochi attimi dopo i dipendenti hanno fatto scattare l’allarme collegato con la centrale operativa dei carabinieri che si sono recati sul posto, ma dell’uomo ormai non c’erano più tracce. Gli investigatori dell’arma hanno ascoltato alcuni clienti che avevano visto il malvivente, il ragazzo alla cassa e anche qualche persona che si trovava fuori del negozio.

Mentre le pattuglie delle forze dell’ordine hanno fatto scattare le ricerche dell’uomo, è iniziata anche la visione delle telecamere di sorveglianza interna al negozio, di quelle della videosorveglianza cittadina e di altre attività commerciali della zona, sperando di trovare qualche fotogramma in cui il malvivente non era con il volto coperto.

E’ la prima volta che ad Ascoli viene rapinato un negozio di Acqua & Sapone, mentre a San Benedetto il 15 giugno del 2007 fu rapinato quello di Porto d’Ascoli, i cui autori furono poi arrestati dalla polizia, (erano due rom di Giulianova) e poi quello di via Abruzzi nel novembre del 2015.

Le indagini sono portate avanti congiuntamente da carabinieri e polizia di Stato. La Questura informa che sono state diramate descrizioni e sembianze del bandito a tutte le pattuglie che stanno presidiando il territorio, in occasione di questo fine settimana di mercatini e movida, tra carabinieri, guardia di Finanza, polizia di Stato e Municipale. Per la polizia stanno operando equipaggi della Squadra Mobile, delle Volanti, del Commissariato di San Benedetto e della Polizia Stradale. Ricerche effettuate anche lungo la tratta ferroviaria, tramite la Polfer.