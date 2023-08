Rapina all’imprenditore Borgioni I tre arrestati in silenzio dal giudice

Bocche cucite davanti al giudice e detenzione in carcere confermata. Si sono avvalse della facoltà di non rispondere le tre persone arrestate il 4 agosto scorso perché accusate, in concorso tra loro, del reato di rapina pluriaggravata ai danni dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni avvenuta ad Ascoli lo scorso 27 aprile. In carcere erano finiti la moglie (in fase di separazione) dell’imprenditore, Roberta De Berardinis, il fratello Danile De Berardinis e il tarantino Ivan Mele, già detenuto nel carcere di Taranto per altra causa. Ieri mattina erano in programma gli interrogatori di garanzia davanti al gip di Ascoli Annalisa Giusti.

Gli arrestati si sono collegati in videoconferenza dalle carceri dove sono rispettivamente rinchiusi e si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. I loro legali non hanno naturalmente fatto richieste al giudice, riservandosi di chiedere che i loro assistiti siano sottoposti ad interrogatorio nei prossimi giorni, una volta presa completa visione delle carte dell’inchiesta della Procura e dei carabinieri di Ascoli. "La mia assistita è ancora troppo provata e non è in grado di sostenere un interrogatorio davanti al giudice" ha commentato al termine l’avvocato Stefano Chiodini che difende Roberta De Berardinis. Stessa strategia per il fratello Roberto. "C’è bisogno di approfondire meglio le carte dell’inchiesta ed eventualmente chiederemo un nuovo interrogatorio nei prossimi giorni" aggiunge l’avvocato Leonardo Grossi che difende Roberto de Berardinis insieme al collega Alessandro Mariani. "In ogni caso su tante cose non ha intenzione di assumersi alcuna responsabilità" aggiunge l’avvocato Grossi. Anche il tarantino Mele è rimasto in silenzio. Dunque ci vorrà ancora qualche giorno prima di conoscere la versione dei fatti dei tre arrestati. Era la sera del 27 aprile scorso quando Borgioni, nel rientrare a casa, è stato raggiunto da due persone che si sono qualificate come appartenenti alla Guardia di Finanza e indossavano pettorina e cappello con scritta e simboli istituzionali; i finti finanzieri hanno detto di dover procedere ad attività di ispezione in materia fiscale. Una volta dentro, però, si sono fatti aprire la cassaforte e consegnare oltre 10mila euro in contanti e un Rolex. Secondo l’impianto accusatorio, i fratelli De Berardinis sarebbero i mandanti della rapina eseguita materialmente da Mele con la complicità di un quarto soggetto, ancora da identificare. E’ indagato a piede libero un dipendente dell’azienda gestita da Borgioni.

Peppe Ercoli