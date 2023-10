Rapina a Borgioni, niente domiciliari per moglie e cognato

Ascoli, 3 ottobre 2023 – Niente arresti domiciliari per Roberta De Berardinis e Danile De Berardinis in carcere dal 4 agosto perché accusati dalla Procura di Ascoli di essere i mandanti e gli organizzatori della rapina ai danni di Maurizio Borgioni (marito in fase di separazione di Roberta) avvenuta ad Ascoli il 27 aprile scorso. Rapina che sarebbe stata commessa materialmente da Ivan Mele con la complicità di un altro soggetto, ancora sconosciuto.

Dopo aver reso interrogatorio in Procura i fratelli De Berardinis si auguravano che fossero loro concessi gli arresti domiciliari, ma il giudice Annalisa Giusti ha respinto la richiesta motivandola col pericolo di reiterazione del reato. Danile avrebbe contattato Mele che con un complice il 27 aprile si finse agente della Guardia di Finanza.

Si presentarono a casa dell’imprenditore ascolano e si fecero consegnare 10.000 euro e un Rolex custoditi in cassaforte. Indagato a piede libero per gli stessi reati un uomo originario di Napoli, dipendente della ditta di Borgioni (nel frattempo licenziato) che avrebbe partecipato all’organizzazione della rapina. Gli avvocati difensori dei fratelli De Berardinis si apprestano a presentare un ricorso al tribunale del Riesame.