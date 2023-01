Rapina e lesioni, condanna aumentata in Appello

La Corte d’Appello rincara la dose al rapinatore che aveva impugnato la sentenza di primo grado e inasprisce la condanna. Si tratta di un magrebino di 26 anni irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Il giovane aveva atteso il buio della notte e, armato di una bottiglia, aveva colpito un passante per poi rapinarlo. Con un’indagine lampo la polizia aveva identificato ed arrestato l’autore del colpo Il 26enne, domiciliato a seconda delle necessità in diversi paesi del Fermano, era comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo ed era stato condannato in primo grado a tre anni per rapina e lesioni. La sentenza però era stata impugnata dall’imputato che aveva presentato ricorso alla Corte d’Appello. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti dei reati ed hanno condannato il rapinatore a quattro anni di reclusione. L’episodio si era verificato a Lido Tre Archi, in via Nenni, e la rapina era stata perpetrata ai danni di un ragazzo residente a Porto San Giorgio. Intorno alla mezzanotte il giovane era stato colpito con una violenta bottigliata in testa e derubato del denaro contenuto nel portafogli. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito, tanto da dover essere trasportato al Pronto soccorso, dove, dopo essersi ripreso, era riuscito a fornire un’accurata descrizione del malvivente. Gli uomini della polizia, sulla base degli elementi raccolti e attraverso i filmati dei sistemi di videosorveglianza, erano riusciti a risalire al responsabile.