Rapina all’imprenditore Borgioni, scarcerati l’ex moglie e il fratello

Ascoli Piceno, 5 novembre 2023 – Sono stati scarcerati e posti agli arresti domiciliari Roberta e Danile De Berardinis, fratello e sorella accusati di rapina pluriaggravata ai danni dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni avvenuta ad Ascoli lo scorso 27 aprile.

Roberta De Berardinis è la moglie dell’imprenditore ascolano, in fase di separazione; Danile è il cognato di Borgioni. Con loro sono accusati in concorso anche il tarantino Ivan Mele, già detenuto nel carcere di Taranto per altra causa, ritenuto l’autore materiale della rapina insieme ad un complice non ancora individuato. Indagato, ma a piede libero, anche un dipendente della Borgioni Imballaggi, un uomo di origini napoletane che nel frattempo è stato licenziato; avrebbe fornito schede telefoniche.

Roberta De Berardinis era rinchiusa a Teramo, il fratello al Marino. Decisiva per la concessione dei domiciliari l’istanza che i rispettivi avvocati, Stefano Chiodini e Leonardo Grossi, hanno presentato alla Procura chiedendo di patteggiare la pena, quantificandola intorno ai tre anni di reclusione. Il parere favorevole della magistratura, ha portato il giudice Giusti ad accogliere la richiesta di arresti domiciliari.

Era stata proprio Giusti a firmare l’ordine di custodia in carcere dei fratelli De Berardinis, del tarantino Mele e del quarto soggetto napoletano. Lo scorso 3 ottobre il giudice Giusti aveva respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai due indagati al termine di un interrogatorio al quale si erano sottoposti volontariamente, ma che evidentemente non aveva soddisfatto, nei contenuti, né la Procura, né il giudice per le indagini preliminari. Il gip Giusti dovrà ora fissare la data di trattazione dell’udienza a seguito della richiesta di patteggiamento.

Il 27 aprile scorso, nel rientrare a casa, Borgioni era stato raggiunto da due persone che si sono qualificate come appartenenti alla Guardia di Finanza; indossavano pettorina e cappello con scritta e simboli istituzionali. I finti finanzieri hanno detto di dover procedere ad una ispezione in materia fiscale. Una volta dentro, però, si sono fatti aprire la cassaforte e consegnare oltre 10mila euro in contanti e un Rolex. Secondo l’accusa, i fratelli De Berardinis sarebbero i mandanti della rapina eseguita materialmente da Mele con la complicità di un quarto soggetto, ancora da identificare.