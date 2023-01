Rapina nella sala scommesse Il bottino è di 5mila euro

Ammonta a circa 5mila euro il bottino della rapina avvenuta venerdì sera nella sala scommesse GoldBet a Pagliare, lungo la statale Salaria, sul quale indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Ascoli e quelli della stazione di Spinetoli. Un uomo col volto travisato si è presentato all’interno dell’attività ricreativa quando era appena iniziata la partita Napoli-Juventus, poco prima delle 21, orario di chiusura. In quel momento nella sala scommesse era rimasta solo la cassiera; evidentemente il bandito ha atteso proprio che tutti si fossero allontanati per entrare in azione. Ha minacciato la donna con una pistola intimandole di restare in uno stanzino. Poi si è diretto verso le casse ed ha arraffato quanto vi era contenuto, circa 5.000 euro in contanti, provento delle scommesse raccolte nel corso della giornata in vista del big match del campionato di serie A e degli eventi sportivi del fine settimana. Una volta uscita dallo stanzino la donna ha dato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della sala scommesse e dei dintorni per cercare di arrivare a identificare il rapinatore. Si tratterebbe comunque di un italiano di mezza età. La cassiera, provata dalla brutta esperienza, è stata accompagnata prudenzialmente in ospedale da dove è stata dimessa senza conseguenze.

p. erc.