Ascoli Piceno, 8 novembre 2023 – Il Questore di Ascoli Giuseppe Simonelli ha firmato tre nuovi provvedimenti di Daspo urbano a carico di tre giovani, due dei quali sono stranieri, per i fatti accaduti nella zona della stazione ferroviaria di San Benedetto avvenuta nel pomeriggio di lunedì, il 30 ottobre scorso.

Rapina davanti alla sala scommesse: Daspo urbano per tre ragazzi

Nella circostanza i tre soggetti si sono resi responsabili di una rapina ai danni di un ragazzo del luogo, davanti a una sala scommesse. Il provvedimento adottato dal Questore avrà una durata di 2 anni per ciascun soggetto. Nel periodo di valenza dei citati provvedimenti, i giovani non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di San Benedetto dalle ore 20 alle ore 06 di ogni giorno.

La violazione a tale divieto (D.A.C.Ur.), è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. I fatti. I tre giovani, per ragioni ancora in via di definizione da parte dei carabinieri di San Benedetto, ma pare trattarsi di una questione legata al saldo di un debito, quella notte strapparono la collana d’oro che il ragazzo portava al collo, valore 900 euro e poi gli portarono via anche il telefono cellulare, I-Phone Pro Max, poco dopo restituito alla vittima.

Un evento subito segnalato alle forze dell’ordine e sono stati i militari dell’arma a rintracciare gli autori dell’impresa criminosa, arrestati e messi a disposizione della magistratura ascolana con l’accusa di rapina e lesioni a danno del ventenne sambenedettese.

Al termine dell’interrogatorio di garanzia i tre giovani: un diciannovenne d’origini foggiane, un ventenne iraniano e un ventunenne tunisino, sono stati posti agli arresti domiciliari. Nella circostanza si è scatenata anche una colluttazione fra i giovani, durante la quale sono voltati pugni e schiaffi. Il cittadino tunisino, che era in possesso della catenina d’oro, è stato rintracciato nella sua abitazione e poi condotto al Pronto soccorso per le medicazioni e giudicato guaribile in 5 giorni.