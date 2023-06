Rapina in villa ad Ascoli: famiglia Di Stefano derubata di oro e gioielli

Ascoli Piceno, 21 giugno 2023 – Armati e col volto travisato, malviventi (almeno due persone) hanno messo a segno ieri sera una rapina in una villa a Porta Cappuccina ad Ascoli, nella zona del Sacro Cuore, di proprietà della famiglia dei noti imprenditori Di Stefano.

L’assalto è avvenuto nella tarda serata di ieri; in giardino in quel momento c’erano alcuni dei familiari, anche anziani e ragazzi, costretti a rientrare velocemente tutti in casa. I rapinatori, puntando le armi, hanno poi intimato loro di consegnare gioielli, ori, oggetti preziosi.

Un’azione decisa e rapida durata pochi minuti, poi i banditi sono fuggiti. Scattato l’allarme, sono partite le indagini della Questura di Ascoli che ha raccolto il racconto dei presenti alla rapina, sta acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. In corso di quantificazione il bottino.