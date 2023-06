Rapina in villa ad Ascoli, l’imprenditore: "Un commando armato ci puntava le pistole e ci hanno rapinati"

Ascoli, 22 giugno 2023 – “Ci hanno terrorizzato, è stata un’esperienza bruttissima, ma grazie a Dio stiamo tutti bene". Ancora ieri mattina tremava la voce a Guido Di Stefano nel raccontare la drammatica rapina subìta martedì sera nella villa di famiglia sulla collina del Sacro Cuore ad Ascoli. Un commando organizzatissimo ha seminato il terrore e, minacciando con le pistole, ha costretto i presenti a consegnare gli oggetti preziosi che c’erano in casa.

Di Stefano, come state?

"Stiamo bene e questo è l’importante, ma la paura è stata tantissima. Mai ci saremmo aspettati una cosa del genere, subire un assalto con queste modalità".

Chi c’era con lei in casa?

"Eravamo in tutto in otto; con me c’erano mia madre, figli, nipoti. Erano circa le 22 e stavamo mangiando un gelato in giardino, a casa di mia sorella Roberta, in tutta serenità, godendoci un po’ di fresco dopo la giornata molto calda. Improvvisamente abbiamo visto delle figure che scavalcavano le siepi della recinzione e ci sono piombate praticamente addosso in un attimo: ci hanno circondati puntandoci le pistole addosso. Stentavo a credere a quello che vedevo".

Quanti erano?

"Io ne ho contati almeno tre, vestiti di scuro, tutti armati. Ma la cosa che mi ha colpito è che avevano delle radiotrasmittenti e parlavano con qualcun’altro che forse li aspettava fuori dalla villa; parlavano in continuazione con queste trasmittenti".

Di Stefano, tutti dal giardino siete stati costretti a rientrare in casa con la minaccia delle pistole.

"Sì, siamo stati letteralmente sequestrati da queste persone che credo fossero stranieri, anche se in quei momenti, terrorizzato com’ero e così anche gli altri, non era affatto facile capire tutti i dettagli di quello che stava accadendo, tanto era tutto così assurdo. Facevano domande precise, perentorie, e pretendevano risposte rapide. Naturalmente abbiamo accontentato tutte le loro richieste, perché l’unica mia preoccupazione era che nessuno in casa si facesse male. Per cui abbiamo collaborato consegnando tutto quello che di prezioso avevamo in casa. Ma questo non ha importanza. Quello che conta è che grazie a Dio stiamo tutti bene e la raccontiamo, anche se questa cosa non sarà facile da dimenticare, perché abbiamo passato momenti di autentico terrore".

Di Stefano ieri mattina è stato sentito in questura per raccontare nel dettaglio i concitati momenti della rapina subìta nella villa al Sacro Cuore. Non erano presenti al momento dell’irruzione dei rapinatori i padroni di casa, Matteo Formichetti e la moglie Roberta Di Stefano. "Eravamo fuori per altri impegni con la nostra figlia maggiore – racconta Formichetti –. I miei figli mi hanno raccontato che è stato tutto talmente incredibile che all’inizio pensavano ad uno scherzo. E invece è stata una terribile realtà che li ha terrorizzati. Per fortuna nessuno si è fatto male e questo è l’importante".