Rapinata donna senza fissa dimora. Vive da tempo in un parcheggio

Si aggrava sempre di più la situazione in cui versa la donna che da molti anni vive senza fissa dimora, accampata nel parcheggio del centro commerciale L’Orologio di Grottammare. La cittadina, che da ragazza viveva con i genitori nella casa cantoniera lungo la statale Adriatica a sud di Grottammare, nonostante le discrete condizioni economiche che le permetterebbero di vivere dignitosamente, ha sempre rifiutato di farsi aiutare.

Nel tempo è stata vittima di atti di vandalismo, di insulti, di tentate aggressioni e adesso la situazione rischia di peggiorare, dopo la rapina di cui è stata vittima nella notte di mercoledì scorso, quando uno sconosciuto, con un atto di violenza, le ha portato via il telefonino. Un episodio grave che la espone ad eventuali aggressioni o violenze data la sua inadeguatezza a gestire la propria incolumità date le condizioni di isolamento sociale.

La denuncia sporta nella locale caserma dei carabinieri ha fatto scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica, ma anche la segnalazione che il comandante luogotenente Giuseppe Gallo ha subito inoltrato al sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, al comandante della polizia locale Stefano Proietti, e ad altri 8 enti e comandi superiori, chiedendo ‘l’immediato interessamento degli enti preposti, volto alla tutela della donna e alla salvaguardia del contesto urbano coinvolto, prevedendo anche lo sgombero dell’area occupata con l’ausilio della polizia locale in coordinamento con le altre autorità’.

Come primo intervento è stata chiesta la definizione urgente di una linea d’azione condivisa nell’incontro che è stato fissato per il 6 maggio con il coinvolgimento di tutte le strutture interessate e la presa in carico della donna da parte dei servizi sociali in coordinamento con l’Ast, unità di Psichiatria.

Marcello Iezzi