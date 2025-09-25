Rapinato fuori la discoteca: condannati in tre

Sono stati condannati a 4 anni e 4 mesi di carcere un tunisino, un sambenedettese e un egiziano riconosciuti responsabili di aver rapinato della collana d’oro un giovane nei pressi di un noto locale della movida di San Benedetto, la notte dell’8 ottobre 2023. Tutti intorno ai 23 anni, erano accusati di rapina e lesioni personali gravi per aver procurato alla vittima un trauma cranico facciale e contusioni. Il Collegio del tribunale di Ascoli ha stabilito una provvisionale di 12mila euro in favore della vittima assistita dall’avvocato Gionni; gli imputati erano difesi dagli avvocati Franchi, Tonoli e Morelli.

La persona offesa ha riferito che, dopo essere uscito intorno alle ore 5.15 dalla discoteca insieme a due suoi amici, si era diretto verso il parcheggio sterrato posto alle spalle del locale, dove era stato raggiunto da un gruppo di ragazzi di giovane età, alcuni dei quali si sono avvicinati ai suoi due amici, chiedendo loro una cartina, mentre lui proseguiva a camminare. All’improvviso, qualcuno, aggredendolo alle spalle, gli ha strappato la collana d’oro che aveva al collo; girandosi ha notato la presenza di 4/5 ragazzi, uno dei quali lo ha colpito al volto, precisamente al mento, facendogli uscire sangue; lo ha anche spintonato, facendolo cadere a terra.

Nel contempo, avvisato dai suoi amici, ha notato che uno dei componenti del gruppo aveva in mano un coltello, mentre un altro, con tono intimidatorio, gli ha urlato "non sai chi sono io, mi sono fatto sei mesi di galera, non ho problemi a ritornarci, vi ammazzo".

Alla richiesta del rapinato di riavere in cambio di denaro la collana, che per lui aveva un valore affettivo, oltre che economico, hanno negato di averla sottratta e si sono allontanati di corsa, alcuni verso il centro della città ed altri verso il porto. La vittima e i suoi amici hanno provato ad inseguirli, finché hanno incrociato una pattuglia dei carabinieri, ai quali hanno raccontato raccontavano l’accaduto. Fondamentali sono state per le indagini le testimonianze della vittima e dei suoi amici che hanno permesso di ricostruire i componenti della baby gang e il ruolo avuto da ognuno, consentendo quindi al tribunale di emettere a suo tempo le ordinanze di custodia cautelare (uno in carcere e due ai domiciliari), tenuto conto che "tutti hanno partecipato e condiviso l’azione aggressiva" e vi è "il concreto pericolo che gli indagati, se lasciati in libertà, commettano altri gravi delitti come quello di cui sono accusati".