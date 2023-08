Rapinato nel sottopasso a sud di Cupra da una coppia

Un uomo di 64 anni, verso mezzogiorno di lunedì scorso, è stato affrontato da una coppia di giovani che l’ha rapinato della collana d’oro mentre attraversava, a piedi, il sottopasso ferroviario in zona chalet Gabry, a sud dell’abitato di Cupra . Sul grave episodio sono in corso indagini della locale compagnia carabinieri, i cui militari stanno esaminando le immagini delle telecamere disponibili in quella zona, per la verità poco coperta. Secondo la prima ricostruzione, mentre il pensionato dalla spiaggia si stava recando sulla statale Adriatica, dove aveva parcheggiato la sua auto, a metà sottopasso della ferrovia è stato affrontato dalla coppia di delinquenti. La vittima della rapina, a torso nudo con la collana d’oro bene in vista, si è sentito puntare alla schiena un oggetto metallico appuntito, mentre la ragazza, che l’ha affrontato a viso aperto, le ha sfilato la collana, poi entrambi i malviventi, si sono diretti sulla pista ciclabile facendo perdere le loro tracce. La pista ciclo pedonale di solito è sempre molto frequentata, ma verso mezzogiorno il flusso di passanti diminuisce sensibilmente e lunedì non c’era nessuno che ha visto l’accaduto.