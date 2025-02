Rapine in riviera, condanna più severa nel nuovo processo

Processo rifatto, ma stessa condanna, anzi, anche un pizzico più severa. Il collegio del tribunale di Ascoli ha inflitto una pena a tre anni e mezzo di reclusione un 28enne russo residente a Grottammare. Il giovane era già stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere perché ritenuto colpevole di una serie di rapine avvenute a San Benedetto dall’agosto del 2015 al settembre 2016, ma la Corte di Cassazione ha poi accolto il ricorso presentato dall’avvocato difensore Umberto Gramenzi disponendo un nuovo processo. Per la stessa vicenda già in primo grado era stato assolto un presunto complice. Ora è arrivata la nuova sentenza che gli avvocati Gramenzi e Morganti certamente appelleranno. Il primo episodio contestato al solo 27enne è avvenuto sul lungomare sambenedettese ai danni di un ragazzo che ha riferito di essere stato avvicinato durante la notte da due persone che lo accusavano di aver rubato ad uno di loro un telefono cellulare. "Mi si è poi avvicinato un uomo, mi ha afferrato per il colletto della camicia e mi ha strattonato ripetutamente, finché non è riuscito ad impossessarsi della catenina d’oro che avevo al collo, strappandomela. Poi – ha raccontato – l’ha data all’altro che era con lui e che si è rapidamente dileguato". Il secondo episodio contestato anche questo solo al russo risale al 21 maggio del 2016 ed è avvenuto all’interno della discoteca Geko Live & Disco Garden. Anche in questo caso il russo è accusato di essersi impossessato con violenza della catenina di un giovane che quella sera era presente nel locale di intrattenimento. Il terzo episodio che sarebbe avvenuto l’11 settembre 2016 vede imputato il 27enne. La location anche stavolta è il Geko. "Hai dei problemi?" avrebbe detto il giovane dopo essersi avvicinato ad un ragazzo. A queste parole avrebbe fatto seguito un pugno scagliato al volto della vittima alla quale sarebbe poi stata strappata dal collo una catenina d’oro, passata poi nelle mani dell’amico che è stato però assolto.

p. erc.