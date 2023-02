Rapinò pasticceria col coltellino: condannato a 4 anni e tre mesi

E’ stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione l’ascolano che a ottobre 2022 rapinò la pasticceria La Cremeria a Castel di Lama minacciando la commessa e facendosi consegnare 600 euro. Dall’accusa di rapina aggravata dall’uso di un’arma, un coltellino, si è dovuto difendere ieri l’uomo assistito dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti che hanno scelto il rito abbreviato. Il pubblico ministero Saramaria Cuccodrillo ha chiesto una condanna a cinque anni, che il giudice delle udienze preliminari Matteo Di Battista ha infine attestato a tre anni e quattro mesi. Quel giorno un uomo dal volto travisato si è presentato nella pasticceria di Castel di Lama. Aveva in mano un coltellino col quale ha minacciato la commessa facendosi consegnare i soldi che erano nella cassa, circa 600 euro e poi si è rapidamente allontanato. Una persona che era nei pressi lo ha visto uscire dalla pasticceria e dirigersi nel vicino supermercato Tigre da dove lo ha poi visto venire via pochi minuti dopo con in mano alcune birre. Il rapinatore, senza fissa dimora, si è recato a casa di una persona che lo stava ospitando in quel periodo. Ed è lì che lo hanno beccato i carabinieri della Compagnia di Ascoli, nel frattempo allertati dalla commessa della pasticceria La Cremeria. Ai militari dell’Arma la donna ha raccontato quanto era avvenuto qualche minuto prima dando una sommaria descrizione del soggetto. Importante è stata la testimonianza di un uomo che ha riferito di aver visto il rapinatore dirigersi verso il supermercato Tigre da dove è uscito con delle birre. A questo punto i carabinieri hanno immediatamente visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del supermercato individuando il soggetto, già noto alle forze di polizia per precedenti di varia natura. Si sono quindi recati nell’abitazione dove il 32enne è ospitato e qui lo hanno trovato. Indossava ancora gli abiti del soggetto immortalato dalle telecamere di sorveglianza del Tigre e, nel frigorifero, sono state anche ritrovate le birre che aveva acquistato poco prima e che, di fatto, lo collocavano nella zona della pasticceria, grazie alla testimonianza dell’uomo che ha fornito particolari importanti per arrivare alla sua identificazione. Il soggetto è stato quindi arrestato e per lui è ora giunta la condanna. Peppe Ercoli