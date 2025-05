Rappresentante di gioielli scippato. Il colpo a segno in viale De Gasperi

Un rappresentante di gioielli e articoli di argenteria, proveniente dalla provincia di Arezzo, è stato ‘alleggerito’ del campionario in viale De Gasperi, a San Benedetto, da due malviventi che sono fuggiti in sella ad una moto facendo perdere le loro tracce. L’impresa criminosa è accaduta nel pomeriggio inoltrato di ieri, all’inizio di viale De Gasperi, di fronte alla gioielleria Montauti. "Il rappresentante era stato nel mio negozio – racconta il proprietario della gioielleria – e stava sistemando le valigie nell’auto quando è stato derubato, altro non so".

Si è trattato di uno scippo fulmineo che ha colto di sorpresa il rappresentante toscano che, con tutta probabilità era seguito dai malviventi. Sull’accaduto sono entrati subito in azione i carabinieri del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto, che hanno diramato le ricerche dei delinquenti fuggiti verso sud, anche agli altri comandi delle forze dell’ordine del territorio. In quella zona ci sono le telecamere della videosorveglianza, ma i malviventi avevano il casco in testa quindi difficilmente riconoscibili. Gli investigatori dell’arma stanno lavorando anche sulla targa della moto per capire se si tratta di un mezzo rubato oppure di una targa contraffatta. Al momento dei fuggitivi non si hanno tracce.

La tecnica usata per questo genere di furti con strappo, è simile ad analoghe imprese criminose: uno alla guida della moto e l’altro che si occupa di arraffare il bottino, che sembra essere piuttosto sostanzioso. Il rappresentante è stato ascoltato dai carabinieri insieme con altri testimoni che si trovavano nella trafficata viale De Gasperi, ma si tratta ora di mettere insieme i diversi tasselli per cercare di ricostruire l’accaduto.

Non è la prima volta che a San Benedetto e località limitrofe che accadono simili eventi delittuosi. Senza andare lontano nel tempo, nel giugno del 2023, nel parcheggio tra via Marsala e via D’Annunzio, nella zona nord di San Benedetto, due malviventi tentarono un’impresa scioccante. In due, che viaggiavano in sella a uno scooter, aggredirono un rappresentante di gioielli che si rifugiò nella sua auto. Gli aggressori tentarono di frantumare un finestrino del veicolo, ma senza riuscirvi poiché i vetri erano blindati. I malviventi furono poi costretti a fuggire a mani vuote per l’intervento dei passanti che iniziarono a urlare e a chiedere aiuto. Anche nel caso di ieri in viale De Gasperi c’era gente, ma l’impresa criminosa è stata così fulminea che nessuno si è reso conto dell’accaduto in tempo reale.

Marcello Iezzi