Rappresentazione del Cristo Morto Torna la tradizione a Grottammare

Grande attesa a Grottammare per la sacra rappresentazione del Cristo morto che venerdì sera torna dopo 5 anni di fermo a causa della pandemia. Come da tradizione il sacro corteo cade ogni tre anni, dunque doveva tenersi nel 2021, ma tutto fu bloccato per evitare assembramenti. Il ’funerale di Gesù Cristo’, organizzato dalla Confraternita dell’Addolorata di Grottammare, vedrà sfilare 500 figuranti: bambini, ragazzi, giovani e anziani lungo un percorso di circa due chilometri. Interverrà il vescovo diocesano Carlo Bresciani, il parroco di Grottammare centro, monsignor Federico Pompei, Emidio Vannicola Priore della Confraternita della ’Passione e morte e dei dolori di Maria Vergine’, coadiuvato dall’organizzatore per eccellenza Vincenzo D’Ercoli, poi, Gabriele Cannella, Mario Sacchini, Giovanni Straccia. "Nata nel 1738 dall’idea di un frate, padre Antonio Petrocchi, il Cristo morto coinvolse all’epoca una ventina di famiglie grottammaresi – come ricorda la giornalista Susanna Faviani –. Per tradizione sono i discendenti di quelle famiglie a portare avanti ancora oggi il Cristo morto. Naturalmente vi sono anche forze nuove in questa magia, dove vengono portati in processione i Simboli della Passione. Una notte di silenzio rotta dai canti tradizionali in latino dei 3 cori femminili velati in nero: le bambine del primo coro che cantano antichissimi canti risalenti anche al XVII secolo, poi le ragazzine del secondo coro e il terzo delle donne adulte, le vere e proprie ’Pie donne’ con canti in latino". Il ruolo del Cristo sarà interpretato da Tonino Ottaviani, discendente della storica famiglia che oggi risiede a Zona Ascolani. Con la collaborazione dell’Azione Cattolica è stato dato alle stampe un libretto gratuito sul Cristo morto. Ai cittadini è stato chiesto di velare le finestre di rosso per favorire l’atmosfera di raccoglimento.

Marcello Iezzi