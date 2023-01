Rapullino: "Area Brancadoro, un’occasione"

"Dacci questa gioia". "Speriamo sia la volta buona". Luigi Rapullino, amministratore delegato del gruppo Rapullino che detiene anche Sideralba spa, azienda leader in Italia in campo siderurgico, con un proprio stabilimento anche in provincia di Teramo, oltre che altri in Tunisia, è già stato incoronato per la stragrande maggioranza dei tifosi rossoblù neo presidente della Sambenedettese Calcio. A sollevare l’entusiasmo in città, ieri, è stata la notizia dell’acquisizione proprio da parte del gruppo Rapullino, all’asta, per 2 milioni e 80mila euro, dell’area Brancadoro. Quell’area, circa 20 ettari di terreno tra la Statale e viale dello Sport, proprio a ridosso dello stadio Riviera delle Palme, è quasi interamente destinata a verde sportivo ed è strategica per lo sviluppo di un progetto sportivo serio che non può non comprendere la Samb. Sideralba, inoltre, è già sponsor del club rossoblù e Luigi Rapullino stesso è spesso a San Benedetto, è un tifoso come lo è il figlio, spesso allo stadio con tanto di sciarpa, e che milita pure nelle giovanili della Samb. La notizia dell’aggiudicazione nella giornata di giovedì aveva già sorpreso tutti – parliamo di una acquisizione storica, di un’area che per anni e anni non ha trovato una via di sviluppo proprio a causa dei numerosi vincoli ai quali è sottoposta – ma ieri mattina, considerato il pesante nome dell’acquirente, ha stupito proprio tutti, anche quegli imprenditori che pensavano di presentarsi magari alla prossima asta sfruttando l’ulteriore ribasso.

"Sì, l’abbiamo acquisita noi l’area" è stata la conferma arrivata al nostro quotidiano di prima mattina direttamente da Luigi Rapullino. Alle 12 circa l’avvocato Otello Bagalini (che aveva presentato l’offerta, aggiudicandosi l’area il giorno prima) era in tribunale a depositare il nome del gruppo acquirente come da prassi.

Perché tanto riserbo?

"In realtà – ha detto lo stesso Rapullino – non volevamo mantenere alcun riserbo. Ero impegnato per lavoro e quindi l’avvocato ha giustamente atteso prima di comunicare la notizia".

Perché investire su un’area destinata a verde sportivo?

"Poiché non ci si lascia sfuggire l’occasione di acquistare a quel prezzo un terreno di quelle dimensioni".

Avrete già un’idea progettuale di sviluppo per quell’area?

"Sì, ce l’abbiamo, ma presenteremo il progetto al Comune solo quando avremo il possesso della proprietà, quindi non prima di due o tre mesi, i tempi tecnici che ci vogliono per la procedura".

Non ci anticiperà nulla?

"No, non sono abituato a dire le cose prima di farle".

Ma si tratta di un terreno destinato a verde sportivo con molti vincoli, siete sicuri di poter sviluppare il progetto che avete in mente?

"No, non abbiamo alcuna certezza".

E se l’investimento dovesse rivelarsi infruttuoso?

"Rischio d’impresa, ma non sarà mai così infruttuoso".

Il prossimo passo l’acquisto della Samb, dunque?

"Non sono abituato a vendere illusioni a nessuno e non sono neppure abituato a mettere il naso nelle proprietà altrui. Dico solo che mi spiace vedere che intorno alla Samb si è creata questa situazione. Un peccato".

Sabrina Vinciguerra