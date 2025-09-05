"Rapullino disponibile a riapire la stradina"

La società di Luigi Rapullino si rende disponibile a riaprire la stradina fra la Statale 16 e lo stadio ‘Riviera delle palme’, in periodo e orario scolastico, per consentire il passaggio degli studenti dell’Ipsia. Ad annunciarlo è Luciana Barlocci, che a seguito di un confronto con l’imprenditore ha avuto riscontri positivi, specificando però che l’apertura avverrà "nei modi e nei tempi – scrive la consigliera – che saranno definiti contemperando le esigenze degli studenti con quelli della società proprietaria".

Barlocci fa presente che "la chiusura totale dell’accesso, del tutto legittima, trattandosi di area privata utilizzata per lo svolgimento di eventi e, quindi, particolarmente necessitante di essere mantenuta in sicurezza, complica la circolazione cittadina, costringendo, in particolare, i giovani che devono andare a scuola ad utilizzare strade alternative di più lunga percorrenza".

Per Barlocci, in ogni caso, Rapullino "è un imprenditore che manifesta una sensibilità fuori dall’ordinario soprattutto verso i giovani. Alla mia richiesta di riaprire la strada ha immediatamente risposto con favore. Spetterà comunque al comune di San Benedetto individuare il titolo giuridico temporaneo – ovvero la convenzione per la gestione del diritto di servitù – per disciplinare e regolamentare l’accesso. Pur apprezzando la disponibilità manifestata, continuerò come ho sempre fatto, a valutare ed a vigilare con attenzione, indipendenza e totale libertà sugli interventi progettuali che verranno realizzati nell’area del gruppo Rapullino, nell’interesse esclusivo della città".