Rapullino presenta il ‘San park’

"Il 19 gennaio 2023 ci è stata assegnata l’area ex Brancadoro. Abbiamo anticipato il saldo al 27 marzo, con l’obiettivo di arrivare a fine anno all’inizio dei lavori. Ad oggi però non sappiamo ancora se questo progetto piaccia o no. Stiamo entrando in un loop di polemiche fra maggioranza e opposizione, e la cosa non mi piace affatto". Doccia gelata all’Hotel Smeraldo, dove ieri pomeriggio l’amministratore delegato di Sideralba, Luigi Rapullino, ha presentato ufficialmente il progetto del ‘San Park’, la cittadella dello sport i cui dettagli sono stati illustrati dal progettista Enrico Di Felice. L’occasione è stata buona per togliersi più di un sassolino dalla scarpa: "Sono un cittadino – continua Rapullino – che ha fatto un investimento su un’area con una determinata destinazione d’uso, elaborando un progetto che la rispetta ampiamente. All’incontro di questa sera avevamo invitato l’amministrazione e l’opposizione, ma nessuno è venuto: è un peccato, sarebbe stata un’occasione per dialogare. Mi sento imbarazzato: abbiamo stanziato dei fondi per sviluppare questo progetto e nel frattempo abbiamo molte altre iniziative da portare avanti. Da quando abbiamo depositato l’idea progettuale in comune, a inizio dicembre, non abbiamo ricevuto più alcuna risposta. Noi non intendiamo scavalcare le regole e il consiglio comunale, ma solo velocizzare i tempi. Avremmo potuto prevedere la realizzazione di un centro commerciale o di un ostello, ma il nostro interesse è fare sport ed eventi, mantenendo gran parte dell’area verde".

Il leader di Sideralba ha snocciolato alcuni dati del ‘San Park’: la società prevede, dopo l’acquisto dell’ex Brancadoro per oltre 2 milioni, investimenti per 20 milioni nell’arco di 10 anni. Per quanto riguarda l’indotto degli eventi, si produrrà un incremento del Pil di oltre 5 milioni e si prevede un aumento del 20% dell’afflusso turistico, oltre che un bonus occupazione di 500 posti di lavoro. A contribuire all’organizzazione di eventi dovrebbe essere il team di Nameless, partner specializzato nella logistica e nella sicurezza nell’ambito di manifestazioni e spettacoli. Il fatturato annuo del ‘San Park’ dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni. "Se il progetto non dovesse piacere siamo disposti a ritirarlo – ha concluso Rapullino - Arrivati ad un certo punto comunque ci toccherà decidere cosa fare. Ma in caso di ritiro del progetto qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità e restituirci i soldi". A giorni, infine, è prevista la pulizia dell’area ex Brancadoro.

Giuseppe Di Marco