Rassegna jazz della Tam, . Tutta un’Altra Musica tra Altidona e Montegranaro

E’ l’ennesimo viaggio nel mondo del jazz quello che propone Tam, Tutta un’Altra Musica, dalla prossima settimana fino a Natale, tra fermano e maceratese, con una ricca selezione di gran bei nomi di artisti, curata come sempre dal direttore artistico, Giambattista Tofoni. Un programma itinerante di nove concerti, cinque dei quali nel fermano, tra Altidona e Montegranaro, e in tutti, invariabilmente, ci sono musicisti che nel jazz hanno una storia e qualcosa di importante da trasmettere al pubblico. "Il jazz ha sempre accompagnato la nostra storia – afferma Tofoni – proponendo esperienze di altissimo profilo, muovendosi tra tradizione, innovazione e tanti progetti sperimentali. Questa nuova stagione, sarà all’insegna di un viaggio sonoro tra nord e sud del pianeta con artisti e compositori straordinari". Il primo appuntamento è per il 14 ottobre, a Mogliano (Macerata) col duo Maria Pia De Vito (voce) e Roberto Taufic (chitarra) in un progetto tra musica brasiliana, napoletana e jazz; il 22 ottobre sarà la volta di Ripe San Ginesio con Filippo Vignato, dopodiché il viaggio itinerante ideato da Tam fa tappa nel fermano, ad Altidona con la pianista e compositrice Rita Marcotulli per un concerto in collaborazione con l’Accademia Malibran. Seguono altri due appuntamenti nel maceratese, ad Apiro, il 12 novembre con Barbara Casini e Choro de Rua e il 19 novembre, doppio evento, con Marco Colonna e Silvia Bolognesi e Enrico Pieranunzi. Gli ultimi concerti sono tutti nel fermano: il 26 novembre, al Teatro La Perla, di Montegranaro, nell’ambito della 27° stagione concertistica degli Amici della Musica, sarà la volta di Daniele Di Bonaventura e Peo Alfonsi. I due concerti di dicembre sono entrambi ad Altidona, presso l’Accademia Malibran, l’8 dicembre, con Fabio Zeppetella Trio e il gran finale è affidato a Samuele Telari (26 dicembre), "uno dei talenti più interessanti della scena fisarmonicistica che si esibirà in un concerto di Natale - conclude Tofoni – e per il 2024 in cantiere altre novità" Info: 3509803281 o www.tam.it