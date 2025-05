Rassegna tra arte e spiritualità

Sabato si apre la quinta edizione della rassegna Indipendenti, Ribelli e Mistici ideata una decina di anni fa da Mara e Mario Vespasiani per promuovere la conoscenza e l’incontro, la rassegna intreccia molteplici forme espressive tra arte e spiritualità, meditazione e musica, filosofia e attivismo, al fine di osservare la società dalla prospettiva del pensiero creativo e favorire una trasformazione personale, una presa di coscienza individuale districandosi tra le più sottili contraddizioni e le grandi speranze. Ogni protagonista è stato individuato da Mara e Mario per aver elaborato, in un determinato momento, un’originale lettura della nostra epoca ed uno sguardo lungimirante. Il primo ospite sarà il filosofo torinese Diego Fusaro, che proverà a dare un‘interpretazione del presente e farà riferimento al concetto di amore, anch’esso minato dalla logica consumistica. L’evento si tiene nello studio dell’artista con inizio alle ore 19.