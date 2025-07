’Rassegnati’, arriva il piccolo festival di libri

Nasce una nuova associazione a Ripatransone ed è subito un Festival. Libri, dialogo, comunità. Questo e molto altro nella prima edizione di ‘Rassegnàti. Piccolo Festival di letteratura’, progetto promosso dall’associazione Terrerare, che ha come obiettivo di mettere a fattor comune esperienze, opportunità e proposte culturali per i territori. Terrerare si propone come soggetto promotore di un nuovo modo di fare e raccontare la cultura, attivando principalmente azioni per animare le comunità locali. Ed è così che, il 9 e 20 luglio debutterà il Festival che animerà due serate di luglio a Ripatransone. Entrambi gli eventi sono gratuiti e promossi con il supporto della libreria Navecervo e il patrocinio del comune.

"Sentiamo forte l’esigenza di coinvolgere la comunità del territorio in cui viviamo attraverso la promozione di attività culturali, in modo semplice e incisivo" dichiarano i soci fondatori dell’associazione Terrerare, Andrea Castelletti, Alex Urso e Maria Ida Maroni. L’appuntamento di mercoledì prossimo – alle ore 18:45 presso il Club dei Colli Ripani, in piazza Matteotti, sarà la prima presentazione nella Regione Marche del nuovo libro ‘Merdoni’ (Blackie, 2025) della nota autrice tv per programmi comici e voce di Radio Deejay Chiara Galeazzi, che dialogherà con Tania Loschi. La Galeazzi ha scelto quindi ‘Rassegnàti’ per parlare del suo ultimo lavoro, il racconto di un mese vissuto ‘pericolosamente’ online, affrontando con ironia e profondità uno dei temi più attuali del nostro tempo, che intreccia salute mentale e convivenza civile.

Sabato 20 luglio, alle ore 19e 15, la seconda tappa: la location sarà ancora una volta la centralissima Piazza Matteotti a Ripatransone, ma stavolta l’appuntamento sarà al numero 13, sede della galleria Fiuto Art Space, che ha ideato l’evento in collaborazione con l’associazione Terrerare. Protagonista sarà il libro, ‘Le colline di fronte. Vita di Tullio Pericoli’ di Silvia Ballestra, che verrà presentato dall’autrice che dialogherà con Alex Urso. Sarà un emozionante viaggio quello del racconto sul marchigiano Tullio Pericoli, uno degli artisti più significativi del Novecento italiano e uno dei protagonisti della vita culturale del nostro Paese.

Marcello Iezzi