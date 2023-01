Ratzinger e il legame con la riviera

Nel giorno in cui si piange la scomparsa del vescovo emerito Gervasio Gestori, non si può dimenticare quella recentissima di Ratzinger, papa emerito, Benedetto XVI, che era stato sia a San Benedetto sia a Grottammare. "La nostra storia è legata al nome di Benedetto, anche se il nostro Patrono è stato un Martire precedente al Santo di Norcia – scrive in un commento sull’Ancora, Pietro Pompei – Un altro Papa con questo nome è entrato nella nostra storia. Si tratta di Benedetto XIV (Prospero Lambertini) che da Cardinale si trovò a discutere il ripristino del culto del nostro Patrono nella causa intentata dalla nostra Comunità, dopo che il Vescovo diocesano Battistelli, nel far rispettare gli ordini della Sacra Congregazione dei Riti, aveva abolito la tradizionale festa. Benedetto XVI aveva una precisa collocazione della nostra città, grazie all’amicizia che il Pontefice ha avuto con la famiglia del professor Francesco Crescenti, che in un recente passato, lo aveva ospitato nella sua casa sambenedettese, dalla quale ha potuto ammirare il nostro mare e il panorama della nostra città, esprimendo giudizi lusinghieri. Altrettanto sono stati nei confronti del menù a base di pesce, ripetendo il giudizio espresso a suo tempo sul nostro "brodetto" dal Papa Marchigiano, Pio IX". L’allora cardinale Ratzinger, nel mese di maggio del 1985, fu ospite per la cena e per la notte nel convento dei frati dell’Oasi di S. Maria ai Monti di Grottammare, di ritorno verso Roma dopo la visita al Santuario di Loreto e alle grotte di Frasassi.