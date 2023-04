Rave party bloccato ad Ascoli: blitz in una cava del pianoro di Colle San Marco

Ascoli, 25 aprile 2023 - Migliaia di persone hanno invaso da questa mattina il pianoro di Colle San Marco in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione. Un appuntamento nel corso del quale qualcuno aveva pensato di organizzare un rave party in una cava sul pianoro che la notte scorsa è stato bloccato sul nascere dall’intervento degli agenti della squadra mobile e della digos della Questura di Ascoli con l’ausilio di un reparto speciale giunto da Roma e da una pattuglia dei carabinieri di Ascoli.

Sequestrati strumenti per la diffusione di musica, un grande quantitativo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti ritenute per uso personale. Al vaglio la posizione di 2/3 soggetti provenienti da Marche e Abruzzo ritenuti gli organizzatori del party clandestino che saranno denunciati in base al decreto anti rave introdotto dal governo Meloni.