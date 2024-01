Re Carnevale, le chiavi arrivano in anticipo

Manca sempre meno all’edizione 2024 del Carnevale di Ascoli. La festa è già nell’aria. In piazza del Popolo la ditta incaricata dal Comune ha iniziato il lavoro preparatorio al montaggio dei tradizionali lampadari colorati e, novità di quest’anno, il cerimoniale di consegna della chiave della città da parte del sindaco Marco Fioravanti a Re Carnevale, Enzo Impiccini (Mascherina d’oro 2023), inizialmente prevista nella mattinata del giovedì grasso, verrà anticipata con una versione inedita, aperta a tutta la cittadinanza, nell’atrio di palazzo dei Capitani, nella giornata di sabato prossimo, alle 12. Insomma, un’anticipazione che servirà ulteriormente a far calare gli ascolani nell’atmosfera carnascialesca e a farli preparare alla grande abbuffata di maschere, risate e divertimento che si protrarrà fino a martedì grasso, 13 febbraio. La giornata di sabato rappresenterà una tappa importante anche sul fronte del concorso per gruppi mascherati, visto che in quella data dovranno essere effettuate le pre-iscrizioni da parte di tutti quelli con postazione fissa: la segreteria dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ nella sala Cola d’Amatrice sarà operativa, per quella giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il giorno dopo, domenica, si procederà al sorteggio per l’assegnazione delle postazioni tra i gruppi fissi pre-iscritti. Per tutti gli altri, invece, come da regolamento, le iscrizioni partiranno da lunedì (5 febbraio) per concludersi la mattina di sabato 10 febbraio.

L’associazione del Carnevale ricorda il divieto per qualsiasi gruppo mascherato, o macchietta, di esibirsi con postazioni fisse in piazza del Popolo per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Se ciò dovesse verificarsi, le forze dell’ordine presenti, come previsto dalle normative di legge sulla sicurezza delle manifestazioni e gli assembramenti, provvederanno alla rimozione delle postazioni non autorizzate.

Infine, l’associazione fa sapere che la rivista nazionale ‘Gente’, nella sezione ‘Gente Viaggi’, ha dedicato alla manifestazione ascolana un importante servizio in cui si illustrano il programma 2024 e le caratteristiche della kermesse, oltre a notizie sulla città, invitando i lettori a visitare Ascoli proprio nel periodo carnascialesco. Tanti, infine, i turisti attesi per la settimana di Carnevale: un paio di pullman arriveranno dalla Puglia e hanno già prenotato, sia in alcuni ristoranti del centro, sia posti letto in città per rimanere a dormire.

Lorenza Cappelli